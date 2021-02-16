Пермь, , 12:40 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 253 случая заражения коронавирусом. Лечение в больницах проходят 36 человек, еще 217 пермяков находятся дома под наблюдением медиков, сообщает 16 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный прирост уже долгое время держится на уровне 0,6%. Напомним, на 15 февраля за сутки выявлено 260 заражений. Заболеваемость постепенно идет на спад.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 44 138 носителей коронавируса. Выздоровел 36 351 человек. Жертвой заболевания стали 1607 пермяков.

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