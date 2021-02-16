Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 12 летальных случаев COVID-19. Об том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, сутками ранее (15 февраля 2021 года) в регионе зарегистрировали 10 смертей от новой коронавирусной инфекции.

Всего в Свердловской области подтверждено 2243 смертельных случая от COVID-19. В России скончались с начала пандемии уже 80 979 человек, у которых выявили данную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 75,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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