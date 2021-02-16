Томск, , 12:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 74 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Томской области выявлено 29 552 носителя коронавируса.

Выздоровел 27 341 человек, в том числе 129 — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в регионе было выявлено 67 носителей коронавируса, выздоровели 144 человека.

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