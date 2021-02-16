Стокгольм, , 21:05 — REGNUM Местные власти Стокгольма и Сконе полагают, что им не удастся вакцинировать от COVID-19 всех взрослых жителей к концу июня. Однако Ричард Бергстрём, отвечающий за иммунизацию населения Швеции, полагает, что цель привить всех взрослых жителей двух ленов до конца первого месяца лета является «реалистичной». Об этом он заявил в эфире SVT.

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Напомним, что ранее власти Стокгольма и Сконе предупредили, что кампания по вакцинации продлится до середины июля. Бергстрём же полагает, что достижение плановых показателей к концу июня все еще осуществимо, однако признает, что это может быть задачей не из легких.

«Возможно, что в начале июня поступит шесть миллионов доз вакцины. Всех их распределить — непростая задача», — признался Бергстрём.

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