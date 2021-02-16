Уфа, , 12:34 — REGNUM Понижение температуры воздуха до —35 °C ожидается в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба МСЧ по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

Сообщается, что 17 февраля в регионе ночью ожидается понижение температуры до —35 °C, а днем температура воздуха может понизиться до —25 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила противопожарной безопасности и не перегружать электросеть.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители столицы Коми остались в мороз без теплоснабжения