Сыктывкар, , 12:31 — REGNUM За последние сутки в Коми скончались три пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии — 733. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, за сутки в регионе выявили 120 заболевших. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 47 случаев, Ухте — 16, Усинске — 15, Воркуте — 13. Под наблюдением медиков остаются более четырех тысяч человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 переболели более 37 тысяч жителей Коми.