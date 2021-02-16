Москва, , 12:49 — REGNUM Как пользоваться водителю смартфоном, чтобы не попасть в аварию, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Если вы используете телефон как навигатор, то установите специальный держатель, который позволит не отвлекаться в пути», — говорится в сообщении столичного Дептранса.

Там также посоветовали водителям не разговаривать по смартфону во время движения, так как из-за этого риск ДТП увеличивается в четыре раза. При этом набор или чтение текстовых сообщений увеличивает вероятность попадания в аварию в 20 раз. А вот пешеходам гаджеты могут помочь: в 2021 году для них появится опция управления светофором.

Стоит отметить, что только за прошлый месяц камеры видеофиксации в Москве зафиксировали 82 водителей, которые разговаривали по телефону во время движения.

Напомним, в январе нынешнего года благодаря новым средствам фотовидеофиксации ПДД в Москве было зафиксировано 4211 нарушений, связанных с непристёгнутым ремнём безопасности.

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