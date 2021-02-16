Мадрид, , 12:37 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Испании продолжает резко сокращаться. В министерстве здравоохранения прогнозируют, что данная тенденция сохранится в ближайшие дни. Об этом сообщила газета El País.

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В последнем отчете ведомства зарегистрирован 30 251 случай заражения коронавирусом за последние три дня (12−14 февраля), что на 16 844 случая меньше, чем неделей ранее.

Кумулятивное число случаев заражения коронавирусом на 100 000 жителей за 14 дней сейчас составляет 417 — уровень, который не наблюдался более месяца, когда он начал расти из-за повышенной социальной активности в период рождественских праздников.

Отмечается, что за прошедшую неделю среднесуточное число заражений составляет 9 802 человека. Число смертей от COVID-19 в Испании также имеет тенденцию к снижению.