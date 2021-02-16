Волгоград, , 12:29 — REGNUM 212 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 16 февраля, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов, а общее количество смертельных случаев превысило 700, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в лабораториях Волгоградской области подтверждён 46 тыс. 971 случай заражения COVID-19. Выздоровели после лечения 44 тыс. 894 человека, в том числе 209 пациентов выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончался 701 человек.

В стационарах лечатся 2844 взрослых и 30 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1376 пациентов.