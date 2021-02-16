Черкесск, , 12:23 — REGNUM В Карачаево-Черкесии обретут собственные дома еще более 60 детей-сирот. На эти цели в 2021 году будет направлено 84 млн рублей. Об этом 15 февраля сообщил глава республики Рашид Темрезов.

В ходе общения с жителями региона в рамках открытого чата в Instagram руководитель региона сообщил, что за последние три года финансирование программы предоставления жилья лицам из категории детей-сирот в КЧР увеличилось в 3,5 раза.

«В текущем 2021 году планируется приобрести не менее 60−63 квартир», — пообещал Темрезов.

По его словам, если в 2019 году было куплено всего 29 квартир для детей-сирот, то годом позже новоселов стало уже почти вдвое больше — 53 человека.

Напомним, на начало 2020 года в очереди на получение жилья стоили 572 человека из числа детей-сирот. При этом в бюджете на 2021 год планировалось сократить финансирование на обеспечение их жильем.

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