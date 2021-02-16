Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В Петербурге существующего запаса вакцины от коронавируса хватит на 10−11 дней прививочной кампании. Об этом сообщил 16 февраля глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация граждан от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Лисовец отметил, что каждый из 121 открытого пункта вакцинации может прививать по 100 человек за сутки.

«Это пока и является основным лимитирующим фактором. Запас вакцины позволяет с существующим темпом вакцинации обеспечить работу в течение 10−11 дней», — сказал чиновник.

Лисовец полагает, что необходимо нарастить мощность существующих прививочных пунктов, так как вскоре медперсонал, задействованный там, должен будет вернуться к плановой медпомощи.

«У нас есть порядка месяца, в течение которого нам надо ударно поработать и вакцинировать максимальное число наших жителей», — заявил Лисовец.

Он также указал, что не все граждане, которые, на его взгляд, «должны вакцинироваться», «для себя приняли такое решение», и связано это в том числе с негативной информацией об отечественных препаратах, которая тиражируется в соцсетях.

Серьезных последствий вакцинации от коронавируса не было отмечено, подчеркивает Лисовец. Если же пациенты заболевали COVID-19 после прививки, они переносили болезнь в более легкой форме.

«Я, как руководитель здравоохранения города, естественно, ратую за повсеместную вакцинацию», — сказал Лисовец.

Привиться должны в том числе и те, кто переболел COVID-19 полгода назад и ранее, считает глава комздрава.

Между тем, с учетом имеющихся мощностей, удастся привить чуть более 200 тыс. человек в месяц, подсчитала депутат ЗакСа от «Партии роста» Оксана Дмитриева. Она предложила увеличить пропускную способность или число пунктов.

На 15 февраля в Петербурге было привито чуть более 160 тыс. человек, что составляет около 3% населения города.

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