Новосибирск, , 12:17 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 16 февраля, за минувшие сутки выявлено ещё 120 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 123 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 60 лет, 73 года, 85 лет и женщины в возрасте 60 лет, 70 лет, 75 лет. Всего в регионе умерли 1345 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации — 100 человек, на ИВЛ — 21 пациент».Всего в регионе выявлено 34 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1915 детей; 31 982 пациента выздоровели (+73 за сутки).