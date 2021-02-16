Москва, , 12:16 — REGNUM Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов с 21 января 2021 года. Но из-за низкого турпотока и спроса на туры цены на проживание в отелях упали до 50%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, по сравнению с сезоном 2019/2020 стоимость размещения в отелях Шри-Ланка снизилась на 15−45%. Так, средняя цена проживания в течение семи дней в полупансионе обойдется в 30 тыс. рублей на одного человека.

За три недели страна приняла 2673 туриста, в основном из Белоруссии, Украины, Казахстана и ОАЭ. Прямого авиарейса из России в Шри-Ланкк нет. Туристы могут добраться из Москвы в Коломбо с одной пересадкой в Дубае, Дохе или Сингапуре.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Шри-Ланки официально возобновили международное авиасообщение в декабре 2020 года.

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