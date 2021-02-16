Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге госпитализировали всенародно любимого актёра Михаила Боярского. Об этом 16 февраля его супруга Лариса Луппиан рассказала изданию «Петербургский дневник». Ранее чета Боярских и их сын сделали прививку от коронавируса.

Клиническая больница №122 (слева), куда госпитализирован Михаил Боярский Елена Молчанова © ИА REGNUM

Народный артист РСФСР был госпитализирован в Клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России, где ранее лечились от коронавируса Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.

По данным телеканала «78», Михаил Боярский был госпитализирован с высокой температурой и симптомами ОРВИ. У артиста подозревают пневмонию, но экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус.

Корреспондент ИА REGNUM обратился к официальному представителю Михаила Боярского, но тот отказался комментировать данное сообщение. Также пока не внесены изменения в репертуар Театра имени Ленсовета, где играет артист. Согласно сайту учреждения культуры, ближайший спектакль, который запланирован на 18 февраля с Боярским в главной роли, не отменен.

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Напомним, народный артист РСФСР Михаил Боярский, его жена, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан и их сын, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский сделали прививку от коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Спутник V».