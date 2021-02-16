Ипатово, Ставропольский край, , 12:11 — REGNUM В Ставропольском крае завершено следствие по делу о мошенничестве, фигурантом которого является экс-председатель думы Ипатовского городского округа Иван Литвинов. Он попался на взятке в размере 1,2 млн рублей в августе 2020 года.

В ходе следствия были собраны неопровержимые доказательства вины подозреваемого, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в суд.

Из подробностей расследования стало известно, что Литвинов предложил местному коммерсанту решить вопрос о невозбуждении в отношении него уголовного дела о хищении электроэнергии. За сумму в размере 1,2 млн рублей, которую он якобы должен передать сотруднику полиции, проверка в отношении предпринимателя будет прекращена.

На самом деле передавать кому-бы то ни было деньги спикер гордумы не собирался. После того как бизнесмен сообщил о взятке в правоохранительные органы, экс-глава гордумы был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ.

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