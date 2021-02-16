Оренбург, , 12:11 — REGNUM В Оренбургской области в тестовом режиме совершил поездку скоростной поезд «Ласточка». Организация ускоренного движения поездов между городами Оренбург и Орск будет осуществляться в рамках реализации программы по развитию внутрирегионального пассажирского сообщения благодаря сотрудничеству между правительством Оренбургской области и Южно-Уральской железной дорогой, сообщил в Instagram депутат Заксобрания региона Ермек Алкулов.

Первая «Ласточка» запущена утром 16 февраля, преодолев расстояние от Орска до Оренбурга за четыре часа, тогда как обычные электрички проезжают этот путь более чем за шесть часов.

Информация о начале регулярных рейсов, маршруте следования и цене билетов пока отсутствует. Но известно, что в поезде предполагается несколько классов обслуживания: базовый, эконом и бизнес-класс.