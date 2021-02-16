Улан-Удэ, , 12:09 — REGNUM Синоптики в ближайшие дни прогнозируют на территории Бурятии потепление. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, днём 18 февраля по южным и юго-западным районам столбик термометра поднимется до отметки в +5 градусов.

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По северной половине дневная температура будет достигать 12−17 градусов мороза. Ночью температура составит от — 14 по югу и юго-западу до — 29 градусов по северу.

В ближайшие сутки местами пройдёт небольшой снег, ветер до 16 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.