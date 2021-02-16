Рязань, , 12:10 — REGNUM В связи с низкой температурой воздуха 16 февраля в Рязанской области полностью или частично отменены занятия в школах. Внеплановый выходной установлен во всех муниципалитетах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Решение об отмене занятий принимается администрацией школы по согласованию с администрацией муниципального образования. Родители могут оставить детей дома, но если ученики пришли в школы, — занятия с ними проведут в штатном режиме. 16 февраля полностью или частично отменены занятия с первого по девятый класс во всех муниципальных образованиях региона, ещё в трёх районах и трёх городах полностью или частично отменены занятия в 10 — 11 классах.

В Рязанской области 16 февраля температура воздуха опустилась до минус 30 градусов. По данным региональной оперативной группы, случаев аварий инженерных систем и коммуникаций в образовательных организациях нет.