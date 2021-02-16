Омск, , 12:04 — REGNUM По состоянию на 16 февраля в Омской области выявлено 39 686 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 73 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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Выздоровели 27 752 человека, в том числе 281 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Омской области был выявлен 131 носитель коронавируса, выздоровели 60 человек.

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