Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM Ещё 332 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 февраля. Это на пять случаев заражения SARS-CoV-2 меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 48 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (123), Таганрог (16), Новочеркасск (15) и Батайск (13). Четверть заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 5,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 69 тыс. 357 человек.

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