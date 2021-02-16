Москва, , 12:16 — REGNUM Прирост новых случаев COVID-19 составил в России менее 14 тысяч впервые с октября. Медики за сутки выявили вирус SARS-CoV-2 у 13 233 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции 16 февраля в своем телеграм-канале.

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Всего в стране зафиксировано 4 099 323 случая заражения новой инфекцией, из них 80 979 случаев оказались смертельными. За сутки скончались 459 пациентов с COVID-19. Выздоровели за сутки 17 627 человек, всего перенесли новую инфекцию 3 624 663 пациента.

15 октября 2020 года в России выявили 13 754 новых случая. Прирост меньше сегодняшнего зафиксировали 10 октября, тогда было 12 846 новых случаев болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего новых случаев заражения зарегистрировали за сутки 15 февраля в Москве — 1409. В Санкт-Петербурге было 1082 случая, в Московской области — 643.

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