Лондон, 16 февраля 2021, 12:03 — REGNUM Британская студия Media Molecule объявила победителей второй ежегодной премии Impy Awards. Об этом сообщалось 15 февраля в официальном блоге PlayStation.
Impy Awards — это церемония награждения лучших работ, созданных при помощи видеоигры Dreams. Полный список победителей, опубликованный в блоге PlayStation, выглядит так:
«Самое забавное творение» — Push to Open(автор: ParsleyGuy_Alex)
«Страшилка года» — Trauma(автор: NauticalSquatch)
«Лучшее творческое повествование» — The Snowgardens(автор: HalfUp)
«Лучшая скульптура» — Pumpkin Spice(автор: SootyPinions)
«Лучшая анимация» — The Snowball(автор: byvsen)
«Лучший персонаж» — A very Plane character(автор: icecreamcheese)
«Лучший рассказ» — The Snowball(автор: byvsen)
«Лучший геймплей» — Press X to Puzzle(автор: Pixel_Gorilla)
«Лучшая музыка» — Grey Song a Day Album(автор: SaucelessOne)
«Лучший аудиодизайн» — Vineland(автор: ZIIQ)
«Лучшая инновация» — IMPCEPTION(автор: cgCody)
«Лучший уровень для VR» — Jungle Bill VR(автор: Nbeyeler)
«Лучшая озвучка» — SKINNYCHAD(Shuffleboard)
«Любимый автор видео» — SakkusMind
«Любимый стример» —KeldBjones
«Настоящее открытие: творение» — Binary Bash(автор: danikaka)
«Настоящее открытие: автор» — Zypher755
«Лучший куратор» —LadyLexUK
«Самый прогрессивный мечтатель» — YLedbetter10
«Самый полезный мечтатель» —TAPgiles
«Звезда сообщества» — KeldBjones
«Автор года" — Pixel_Gorilla
«Творение года» —LOCK (автор: Pixel_Gorilla)
Напомним, Dreams — это игра-песочница, позволяющая геймерам создавать собственный контент: фильмы, музыку и видеоигры. Она была высоко оценена критиками и получила множество положительных отзывов от игроков.
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