Лондон, , 12:03 — REGNUM Британская студия Media Molecule объявила победителей второй ежегодной премии Impy Awards. Об этом сообщалось 15 февраля в официальном блоге PlayStation.

Impy Awards — это церемония награждения лучших работ, созданных при помощи видеоигры Dreams. Полный список победителей, опубликованный в блоге PlayStation, выглядит так:

«Самое забавное творение» — Push to Open(автор: ParsleyGuy_Alex)

«Страшилка года» — Trauma(автор: NauticalSquatch)

«Лучшее творческое повествование» — The Snowgardens(автор: HalfUp)

«Лучшая скульптура» — Pumpkin Spice(автор: SootyPinions)

«Лучшая анимация» — The Snowball(автор: byvsen)

«Лучший персонаж» — A very Plane character(автор: icecreamcheese)

«Лучший рассказ» — The Snowball(автор: byvsen)

«Лучший геймплей» — Press X to Puzzle(автор: Pixel_Gorilla)

«Лучшая музыка» — Grey Song a Day Album(автор: SaucelessOne)

«Лучший аудиодизайн» — Vineland(автор: ZIIQ)

«Лучшая инновация» — IMPCEPTION(автор: cgCody)

«Лучший уровень для VR» — Jungle Bill VR(автор: Nbeyeler)

«Лучшая озвучка» — SKINNYCHAD(Shuffleboard)

«Любимый автор видео» — SakkusMind

«Любимый стример» —KeldBjones

«Настоящее открытие: творение» — Binary Bash(автор: danikaka)

«Настоящее открытие: автор» — Zypher755

«Лучший куратор» —LadyLexUK

«Самый прогрессивный мечтатель» — YLedbetter10

«Самый полезный мечтатель» —TAPgiles

«Звезда сообщества» — KeldBjones

«Автор года" — Pixel_Gorilla

«Творение года» —LOCK (автор: Pixel_Gorilla)

Напомним, Dreams — это игра-песочница, позволяющая геймерам создавать собственный контент: фильмы, музыку и видеоигры. Она была высоко оценена критиками и получила множество положительных отзывов от игроков.

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