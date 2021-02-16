Мехико, , 12:08 — REGNUM Член Комиссии по вовлечению, социальной защите и обеспечению социальных прав граждан Эктор Баррера обратился к федеральному правительству Мексики с призывом соблюдать график поставок вакцины от COVID-19 для того, чтобы остановить распространение коронавируса и спасти жизни пожилых граждан. Об этом сообщила газета El Diario de México.

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«Чтобы прививки ставились своевременно, нам нужен необходимый запас доз, а не демагогия. Тогда прививки старикам до марта будут действительно сделаны», — заявил Баррера.

Экс-депутат также отметил, что вакцина является конституционным правом, и ни одна политическая партия не имеет монополии на здоровье граждан.

Напомним, что 15 февраля в Мексики стартовала вакцинация от COVID-19 граждан старше 60 лет.

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