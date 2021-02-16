Горно-Алтайск, , 12:00 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай вакцинация против коронавируса проходит параллельно прививочной кампании от чумы. Как напомнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на территории района действует природный очаг этого заболевания.

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«Противочумные прививки в первую очередь получают дети и переболевшие коронавирусом взрослые. Запланирована доставка жителей из населенных пунктов в районный центр вакцинации от коронавируса», — отметили в правительстве.

Напомним, что по ситуации на 16 февраля 2021 года в регионе от COVID-19 привито 4,3 тыс. человек или более 5% от плана. Израсходовано 80% от общего объёма поступившей в регион вакцины. В ближайшее время ожидается поставка ещё 1,1 тыс. доз вакцины.

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