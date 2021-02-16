Ульяновск, , 11:58 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 127 и 129. При этом зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 16 февраля, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 46 276 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 129.

Победили болезнь 42 888 человек, доля выздоровевших составляет 92,68%. За последние сутки вылечились 127 пациентов. В настоящее время в регионе официально насчитывается 2667 больных COVID-19.

Кроме того, за последние сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом. Всего в пандемию скончался 721 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области начинается сокращение ковидного коечного фонда и поэтапное возвращение в плановый режим работы медицинских учреждений. Минимальный показатель свободных коек не должен быть ниже 20%.

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