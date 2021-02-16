Донецк, , 12:00 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 139 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает минздрав ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 15 февраля проведено 413 исследований, из них выявлено 117 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 22 899.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1947.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 14 319 человек, еще 6633 пациента находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.