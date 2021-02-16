Йошкар-Ола, , 11:56 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе также был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 162 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля в регионе выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 42 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 345 случаев.

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