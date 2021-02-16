Мехико, , 12:04 — REGNUM В Мексике за сутки выявили 450 летальных случаев от заболевания COVID-19. Об этом, как передает газета La Jornada, заявил в ходе вечерней пресс-конференции 15 февраля главный эпидемиолог министерства здравоохранения Мексики Хосе Луис Аломия.

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По его словам, всего в Мексике от COVID-19 скончались 174 657 человек.

Как заявил Аломия, 1 555 923 человека от COVID-19 уже выздоровели. Число активных случаев протекания заболевания составляет 56 691, или 3% от общего числа предполагаемых случаев заражения в стране.

Общее число вакцинированных от COVID-19 составляет 749 682 человека.

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