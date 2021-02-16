Йошкар-Ола, , 11:54 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 февраля выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 42 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 345 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 10 031 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 39 человек. 162 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один житель республики, накануне был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1152 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 236 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 552 человека, из них у 539 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 54 пациента, при этом госпитализированы 37 жителей Марий Эл.