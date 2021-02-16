Пенза, , 11:57 — REGNUM В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 29 715 пациентов или свыше 82,4% от общего числа заболевших. За сутки поборол болезнь 351 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 078 человек, за сутки заболели 200 жителей. Накануне носителями инфекции стали 204 человека. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 415 пациентов. Новыми жертвами вируса за сутки стали трое пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, за сутки в России новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 84 из 85 регионов. Лидерами стали Москва (1409), Санкт-Петербург (1082) и Московская область (643). В первой пятёрке также оказались Нижегородская и Воронежская области.

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