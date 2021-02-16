Новосибирск, , 11:54 — REGNUM Новосибирская область сегодня, 16 февраля, получила очередную партию вакцины «Спутник V» — 15 100 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В общей сложности в область поступило уже 75 062 дозы доз вакцины от COVID-19.

На территории Новосибирской области на сегодняшний день работает 70 пунктов вакцинации.

Прививки от коронавируса поставили уже 35 629 новосибирцев, из них 11 117 человек — двумя компонентами.