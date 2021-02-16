Лондон, , 11:52 — REGNUM В космическом симуляторе Star Citizen снова стартовал пробный бесплатный период. Об этом сообщалось 15 февраля на официальном сайте игры.

Акция продлится до 26 февраля 2021 года. В ходе её проведения геймеры получат доступ к альфа-версии 3.12 и шести космическим кораблям.

Напомним, Star Citizen — это находящаяся в разработке (официально разработка ведётся с 2013 года) масштабная видеоигра в жанре космического симулятора. Сейчас доступна её альфа-версия, а дата полноценного релиза так и не сообщается.

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