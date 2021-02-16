Москва, , 11:50 — REGNUM За сутки в Москве выявили 1409 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 409 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 1818 носителей коронавируса. За сутки госпитализированы 762 пациента, умерли 60 человек. Справились с болезнью 2062 пациента.

В штабе рекомендовали людям с симптомами ОРВИ не рисковать и вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом.