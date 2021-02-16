Чебоксары, , 11:50 — REGNUM В Чувашии продолжается снижение суточного числа выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, при этом ежедневно регистрируют летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 16 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 20 726 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 65.

Выздоровели 18 938 человек, что составляет почти 90,4% от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за сутки вылечились 73 человека. В настоящее время болеют COVID-19 в республике 822 человека.

Также в Чувашии зарегистрировано ещё пять летальных исходов от COVID-19. Всего в республике скончались 966 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что с 27 января в Чувашии ежедневно умирали от трёх до 12 пациентов с коронавирусом.

Ранее в Чувашии возобновила консультации в районах мобильная бригада эндокринологов. Первый выездной прием пациентов с эндокринной патологией прошел в больницах Чебоксарского и Цивильского районов. Следующий выезд планируется на 17 февраля в Вурнарскую центральную районную больницу.