Брянск, , 11:50 — REGNUM 131 носитель коронавируса выявлен в Брянской области 16 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 170 пациентов.

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В целом в Брянской области подтверждены 31 тыс. 582 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 30 тыс. 417 человек. За минувшие сутки лаборатории проверили 400 тестов на инфекцию

С начала пандемии в регионе выполнено 442 тыс. 313 исследований на коронавирус.