Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге более 2,8 тыс. коек выведены из работы с пациентами с COVID-19. А с 22 февраля к штатной работе вернутся еще четыре городских медучреждения. Об этом 16 февраля сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Автомобиль скорой помощи у больницы Святого Георгия Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Александр Беглов попросил медицинский блок"не затягивать» с возвращением стационаров в обычный режим работы.

К настоящему времени прием пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией прекратили более 1,7 тыс. коек во временных инфекционных госпиталях — в павильонах № 7 и 8 в комплексе «Ленэкспо» (1474 койки) и пансионате «Заря» (300 коек).

Кроме того, на прошлой неделе к штатному режиму вернулась Мариинская больница. Однако в этом медучреждении сохранены 92 койки для долечивания госпитализированных ранее больных с коронавирусом.

«Из инфекционного коечного фонда детской городской больницы им. Н.Ф. Филатова выведены 198 коек, при этом сохранены 362 койки для юных петербуржцев с COVID-19», — уточнили в аппарате.

Возобновили оказание плановой и экстренной медицинской помощи два федеральных стационара. В частности, Военно-медицинская Академия имени С.М. Кирова полностью вернулась к штатной работе, а в Центре им. Алмазова из работы с коронавирусной инфекцией выведены 150 коек с сохранением 250 мест для пациентов с COVID-19.

С 22 февраля к штатному режиму полностью вернутся Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница Святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко. На данном этапе из инфекционного фонда будут выведены более 1,1 тыс. коек.

«Окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова и частично Александровская больница (с выводом 281 койки) возобновят оказание плановой помощи с 1 марта. Это позволит высвободить более 700 коек», — подытожили в аппарате чиновника.

На 16 февраля в Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 24 стационарах (17 городских и семь федеральных). В них развернуты 9578 инфекционных коек, из которых свободны 3771 (39,4%).

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