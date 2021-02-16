Саранск, , 11:48 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 16 февраля выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 66 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 143 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 92 человека, всего с начала пандемии выздоровели 14 955 жителей Мордовии. 150 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки, как и днем ранее, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 2178 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 15 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получал 1018 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2108 человек.