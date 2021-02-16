Иваново, , 11:48 — REGNUM Антиковидные ограничения в Ивановской области ослаблены — изменения касаются работающих пенсионеров, а также граждан с хроническими заболеваниями, сообщили 16 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Постановлением правительства региона внесены изменения в регламенты безопасной работы организаций и предприятий различных сфер.

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Согласно изменениям, сотрудники пенсионного возраста (старше 65 лет), а также имеющие хронические заболевания, могут вернуться к очной работе после полного курса вакцинации против коронавируса (спустя 14 дне после его завершения). Также приступить к очной работе могут люди из групп риска, уже перенесшие заболевание. В этом случае необходимо получить документ о наличии в организме антител к инфекции — такая справка действительна в течение двух месяцев с даты отбора материала.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2020 года в Ивановской области вернули «домашний» режим для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Работающим лицам из этих категорий предоставляется больничный или отпуск, также работодатель может перевести их на удаленную работу.