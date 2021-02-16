Красноярск, , 11:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 12 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе скончались 2645 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля в Красноярском крае выявлен 60 501 носитель коронавируса, выздоровели 55 755 человек.

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