Афины , , 11:54 — REGNUM В результате сильного снегопада, который второй день идет в Афинах, в городе наблюдается транспортный коллапс и перебои с электричеством в ряде районов. Об этом 16 февраля сообщает греческий телеканал ERT.

Уточняется, что в результате прохождения циклона «Медея» в городе выпало много снега и из-за этого движение на многих магистралях греческой столицы затруднено.

Также указывается, что администрация городского транспорта Афин (OASA) распорядилась вернуть в депо все курсирующие по городским улицам автобусы до того момента, пока дороги не будут расчищены, при этом несколько автобусов застряли на трассах.

Кроме того, отмечается, что ранее поезда метро прекратили движение по открытому наземному участку из Афин в Пирей, и не курсируют из столицы Греции в афинский аэропорт и из него.

При этом добавляется, что в столичной области Аттика (Экали, Дросия, Неа-Иония, Неа-Эритрея, Маруси и Вари) вечером 15 февраля вновь возникли временные перебои с электричеством из-за обрывов проводов, которые устраняют бригады греческой организации электросетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас рассказал о дополнительных ограничительных мерах в целях борьбы с коронавирусом в стране.