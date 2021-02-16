Стокгольм, , 11:43 — REGNUM Стратегическая игра Imperator: Rome получит бесплатное обновление Marius 2.0, которое добавит в проект множество нововведений. Об этом 16 февраля сообщает «Игромания».

В обновлении разработчики изменят прогрессию, боевую систему и интерфейс игры, а также исправят несколько ошибок. Сообщается, что одновременно с выходом Marius 2.0. проект получит дополнение Heirs of Alexander, посвящённое жизни Александра Македонского.

Напомним, Imperator: Rome — это глобальная стратегия, разработанная шведской студией Paradox Interactive. Её релиз состоялся в апреле 2019 года на PC.

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