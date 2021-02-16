Бузулук, Оренбургская область, , 11:42 — REGNUM Оренбургские чиновники рассчитывают на увеличение потока туристов из Самары. Их планируют привлечь в бузулукский бор, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Сейчас минэкономразвития Оренбуржья и ЮУЖД обсуждают вопрос об использовании пригородного железнодорожного транспорта в туристских целях. Готовится также соглашение о взаимодействии и развитии взрослого и детского туризма с Куйбышевской железной дорогой. По мнению сторон, это будет способствовать стимулированию роста турпотока из Самары в Оренбуржье. В приоритете — развитие маршрутов, туров выходного дня и поездки на событийные мероприятия в Бузулукский бор.

По словам директор нацпарка Андрея Латыпова, на территории бора развивается спортивно-оздоровительная, познавательная и развлекательная рекреационная деятельность. Отдельное внимание сейчас уделяется ландшафтному разнообразию Бузулукского бора с реликтовыми сосновыми рощами, песчаными дюнами, широколистными лесами, речными и озерными комплексами.

В рамках национального проекта «Экология» для комфортного отдыха туристов приобретены глэмпинги и sup-борды. В 2021 году появится новый туристский водный маршрут по реке Боровка на sup-бордах.

Напомним, что Бузулукский бор расположен на территории Борского, Богатовского, Нефтегорского районов Самарской области и Бузулукского и Бугурусланского районов Оренбургской области. В 2007 году Бузулукский бор получил статус нацпарка.

Добавим, более шести лет назад в регионе забили тревогу по поводу аварийного состояния нефтяных скважин на территории бора и потенциальной экологической катастрофе. В 2015 году Минприроды РФ провело конкурс на право нефтедобычи в Бузулукском бору. Оппозиция и ученые выступили против вмешательства нефтяников, считая что нефтедобыча негативным образом отразиться на окружающей среде.

Примечательно также то, что оренбуржцы восхищаются и гордятся Бузулукским бором, однако отдых там могут позволить себе немногие. В соцсетях жители сетуют на очень высокие цены.