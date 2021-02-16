Черкесск, , 11:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в настоящее время госпитализированы в ковидные госпитали 399 человек. Это более чем вдвое меньше, чем в период пиковой нагрузки, когда число пациентов стационаров составляло свыше 900 человек, сообщили 16 февраля в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

В регионе остаются свободными более половины коек в госпиталях, развернутых для лечения пациентов с COVID-19. Напомним, всего в республике создано 1100 койко-мест в ковид-госпиталях.

Накануне, 15 февраля об улучшении эпидситуации по коронавирусу доложил главе субъекта Рашиду Темрезову руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Бескакотов.

«В республике отмечается тенденция к спаду заболеваемости, отсутствуют вспышки в организованных коллективах. Главный санитарный врач КЧР положительно оценил темпы вакцинации населения в республики. На сегодняшний день от COVID-19 привились 4,5 тыс. жителей КЧР, и эта работа продолжается», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии на карантин по коронавирусу закрыли школу