Орел, , 11:41 — REGNUM В Орловской области после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности при исполнении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах — в 2020 году в регионе не удалось завершить ремонтные работы более чем в 40 жилых домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 16 февраля старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Как было установлено прокурорами при проверки реализации региональной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», сотрудники департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области затянули с организацией и проведением аукционов по отбору подрядчиков на исполнение работ по капремонту на 2020 год. В результате в 2020 году не были завершены работы по ремонту 43 домов — при том, что средства на оплату этих работ в сумме 1 млрд 90 млн рублей на счете Регионального фонда капитального ремонта были.

По результатам материалов прокурорской проверки следственные органы СУ СКР по Орловской области возбудили уголовное дело по статье о халатности.