Мурманск, , 11:40 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области было выявлено 142 новых случая COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, прирост заболевших зафиксирован в 10 муниципальных образованиях. COVID-19 диагностировали 57 мурманчанам, 16 североморцам, 16 жителям Кольского района, 15 мончегорцам, 14 жителям Кандалакшского района, 11 оленегорцам. Инфекцию также подтвердили у нескольких жителей Кировска, Терского, Печенгского и Ловозерского районов.

За сутки в регионе скончались шесть ковид-пациентов, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 892.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 14 тысяч человек.