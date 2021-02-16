Афины , , 11:45 — REGNUM В Греции в понедельник, 15 февраля, выявили 698 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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Всего в Греции зарегистрировано 172 824 случая заражения SARS-CoV-2. Число новых госпитализаций пациентов с COVID-19 по всей стране составляет 201, в то время как в среднем за неделю их число составляет 226.

EODY также зарегистрировала 26 новых смертей, в результате чего число скончавшихся от COVID-19 в общей сложности достигло 6152. Средний возраст всех погибших составил 70 лет, 95,6% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее в Греции от COVID-19 умерли 23 человека, было выявлено 662 новых случая заражения.