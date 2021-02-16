Москва, , 11:35 — REGNUM Удобно работать удаленно 64% жителей России. Испытывают неудобства 29%. В настоящее время 75% опрошенных работают в офисе, на «удалёнке» — 11%, комбинированно — 12%, приводит данные ВЦИОМ.

Более половины (52%), работающих удаленно или комбинированно, считают, что плюсов и минусов примерно поровну. Нашли больше плюсов в удаленном режиме работы 25%, а больше минусов — 20%.

Главная проблема «удалёнки» — рабочий день становится ненормированным (65%), размываются границы между работой и личной жизнью. При этом 64% не согласны с тем, что работать удаленно труднее из-за отвлекающих факторов и из-за отсутствия коллектива (62%).

Орошены по телефону 28 января 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, различные недостатки в удаленной работе отметили 78% опрошенных граждан РФ.

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