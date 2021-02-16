Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM За 2020 год в Петербурге восемь рожениц умерли от COVID-19. Об этом 16 февраля сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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"К сожалению, в 2020 году произошло 12 случаев материнских смертей, в восьми из них основной причиной смерти явилась новая коронавирусная инфекция», — сказал Лисовец.

Таким образом, коэффициент материнской смертности в Петербурге за 2020 год составил 21,4, в то время как целевой показатель был ниже — 17,6.

Кроме того, в 2020 году в Петербурге продолжила падать рождаемость. За год в городе произошло 55,5 тыс. родов, что примерно на 4 тыс. меньше, чем в 2019 году. Родилось 55 968 детей.

«В таких условиях критически важным для общества является сохранение жизни каждого родившегося ребенка. Уровень младенческой смертности, по оперативным данным, за 2020 год составил 3,4 на 1000 живых. Это один из самых низких показателей в России», — добавил Лисовец.

Напомним, по данным Росстата, рождаемость в 2020 году в Северной столице сократилась на 6%.

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