Иркутск, , 11:33 — REGNUM В Иркутской области, куда в рамках массовой вакцинации от коронавируса поступило уже более 56 тысяч доз вакцины, с 17 февраля иммунизация призывников. Как сообщает пресс-служба областного правительства, она будет проводиться в прививочных кабинетах поликлиник, а не в призывных пунктах ввиду особых условий хранения вакцины.

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Напомним, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу остается напряженной: на 16 февраля общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 53 018 человек (+243 за последние сутки).

Всего на сегодняшний день в Приангарье вакцинировано около 29 тысяч человек, из них более шести тысяч — люди старше 60 лет.

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