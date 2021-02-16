Черкесск, , 11:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возобновлена плановая диспансеризации взрослого населения. Такое решение принято в связи с существенным улучшением ситуации по коронавирусу, сообщили 16 февраля в минздраве региона. Будут также проводиться профилактические медицинские осмотры.

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Кроме того, рекомендовано перейти к очному формату обучения высшим учебным заведениям. Оговорено, что при этом руководство учебных организаций обязано соблюсти все меры профилактики распространения коронавируса.

Напомним, в Карачаево-Черкесии сначительно снизился прирост числа новых случаев заражения коронавирусом. За последние дни этот показатель не превышает 52 человек в сутки, что почти вдвое ниже, чем в начале января 2021 года.